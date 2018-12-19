عام / مدير جامعة المجمعة : ميزانية هذا العام دليل ثبات على قوة الاقتصاد الوطني
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
رفع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1440 / 1441هـ (2019) , مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأربع لقيادة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ لهذا الوطن , وما صدر من قرارات وتوجيهات , وما انتهجه من قوةٍ في المواقف ، وما قدمه من دروس في مواجهة التحديات المحيطة بالوطن , وما طرحه من مبادرات لرقي المواطن , وما قام به من أعمال رفعت من مكانة المملكة ، وقيمتها ، وهيبتها ، وما اتخذه من قراراتٍ حازمةٍ أعادت ترتيب أوراق المنطقة , وفرضت واقعاً جديداً يرتفع فيه صوت الحق ، وتتحول فيه الأمور لميزان العدل والصواب ، وتتغير مجرى الأحداث لمصلحة المستضعفين من أبناء المنطقة ، والانتصار لقضايا الأمة ، والوقوف في وجه الظلم بكل أنواعه .
وبين معاليه أن ما أُعلن في ميزانية 2019 م من أرقام ، وما صدر من قرارات ، تمنح الارتياح والتفاؤل الكبير , وأن هذه الميزانية تمثّل خطوة في برنامج عمل متكامل وشامل لاقتصاد قوي , وقائم على أسس ومعايير شاملة تعددت فيه مصادر الدخل ، وخطوة من الخطوات التي يقودها – حفظه الله – في طريق التطوير والنمو ، مع مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية بثبات وقوة , والدفع بمواصلة مسيرة البناء والنهضة , مما يضمن – بإذن الله – استمرار التنمية على قواعد متينة وراسخة وثابتة ، وهذا دليلٌ قاطع على ما تعيشه المملكة من استقرار سياسي مثالي , وثبات للاقتصاد السعودي , وصموده أمام الأزمات والتحديات التي تحيط بالوطن الغالي , والتي تأثر بها كثير من دول العالم .
وأعتبر معاليه أن توجه الدولة - حفظها الله - في الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة ، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة ، يعكس ما تتمتع به الدولة من شفافية ووضوح ؛ حيث تم خلال استعراض الميزانية توضيح أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع ميزانية العام القادم 2019 لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية ، وعرض توجهات الحكومة لميزانية الأعوام المقبلة ، كما شمل البيان عرض توجهات الحكومة لميزانية العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها ، مع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الميزانية العامة للمملكة للعام المالي القادم .
كما قدّم معاليه التهنئة الخالصة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 ، باعتبارها أكبر نسبة إنفاق في تاريخ المملكة .
وقال معاليه : إن ما تحمله الميزانية العامة في طياتها من بشرى سارة بالخير والعطاء والسخاء على كافة مناطق المملكة ، وهذا بفضل من الله ثم بجهود كبيرة من قبل رائد النهضة والتطوير ، عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتوجيهاته الكريمة لمواكبة الإجراءات التصحيحية ، والتكيف مع التطورات ؛ لتحقيق مسيرة التنمية والتطوير بالمملكة (2030) ، بما يعود بالنفع على الوطن ، وتخفيف العبء على المواطنين ، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحضارية .
وختم معاليه حديثة بالدعاء بأن يديم الله على بلادنا الأمن والأمان ، ومزيداً من الازدهار ، في ظل القيادة الحكيمة من مقام خادم الحرمين الشريفين ، وجهود ولي عهده الأمين ، الساعية نحو التطور والرقي والازدهار .
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