الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله - بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1440 ــ 1441هـ ، التي حملت في طيّاتها أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المملكة.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن ميزانية هذا العام التي تعد أضخم ميزانية إنفاقيه تنموية ، جسدت حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على كل يحقق الرفاهية للمواطن السعودي ، وأن ما تضمنته من بنود وأرقام، تُعد محفزًا للحاضر والمستقبل، وتؤكد بفضل الله على قوة ومتانة اقتصاد المملكة الناجح باستراتيجية اقتصادية مدروسة وخطط تنموية ثاقبة ، سعت الدولة بتنفيذها خلال الفترة السابقة.وأضاف سموه أن هذه الميزانية حملت مؤشرات تصاعدية ملموسة بفضل الله الذي أنعم على هذه البلاد المباركة من أمن واستقرار برعاية كريمة, واهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، وهو ما يؤكد حرصهم - أيدهم الله - على الانسجام في التطوير بمختلف القطاعات العسكرية لتكون في أتم الاستعداد لأداء الرسالة والمهمة للدفاع عن الوطن ومقدساته ومقدراته.واختتم سمو الأمير خالد بن عياف تصريحه قائلاً :"مستمرين في العمل بمشيئة الله في وزارة الحرس الوطني لتحقيق ما تصبو إلية قيادتنا الرشيدة تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وبجودة عالية، ونحن مستمرين في التطوير والبناء لخدمة الوطن والمواطن، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قائدنا خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا الغالية رخاءها وأمنها واستقرارها.// انتهى //14:45ت م0129