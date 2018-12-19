الباحة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستشارك جامعة الباحة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" ضمن مشاركة المنطقة في "بيت الباحة"، بهدف إبراز دور الجامعة والتعريف بما تقدمه للطلاب والطالبات من برامج دراسية، إضافة إلى إبراز الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة.من جانبه قال مدير العلاقات العامة والإعلام محمد بن صالح آل ناجم رئيس وفد الجامعة المشارك بالجنادرية : إن هذه المشاركة تأتي ضمن المشاركات السنوية التي تحرص الإدارة العليا عليها ممثلة بمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين مع الجهات الحكومية في منطقة الباحة ضمن "بيت الباحة" وهذا ما يؤكد أهمية مكانة الجامعات في المملكة والدور الذي تقوم به على المستوى المجتمعي والدور الريادي لها.وأضاف آل ناجم أن مشاركة الجامعة لهذا العام مختلفة ومتجددة من خلال ما شهدته الجامعة من تطورات جديدة على كافة المستويات، وتحديث جناحها بما يتلاءم بالعملية التعليمية، حيث حرصت إدارة الجامعة على إيضاح ما تسعى إليه من بناء المشاريع والبنى التحتية والبرامج الدراسية وتطور مرافقها، كما سيلازم مشاركة الجامعة شاشات تفاعلية تعرض تأسيس ورؤية ورسالة الجامعة، بالإضافة إلى كليات الجامعة بحيث تكون كل كلية مستقلة بجميع بياناتها، ومشاريع التي شهدتها الجامعة، والتعاون الدولي اسم الجامعة، والبرامج، والتعريف بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية.وأشار رئيس وفد جامعة الباحة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 33 إلى أن الجناح يضم كذلك شاشة للفيديو يتم من خلالها عرض فلم مرئي عن الجامعة لجميع كليات الجامعة، كما سيتم عرض تفصيّلي عن كرسي الزيتون والجمعية العلمية السعودية للأمن الفكري التي تعدّ أول جمعية على مستوى المملكة تحتضنها الجامعة، إضافة إلى لوحة جدارية تضم العديد من صور الإنجازات والمناسبات الرئيسيّة التي نظمتها الجامعة خلال العام الماضي، كما سيتم تقديم العديد من الهدايا التذكارية للضيوف وكبار الشخصيات.//انتهى//15:59ت م0174