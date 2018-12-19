الرياض 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م واسرفع معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة.وأشار معاليه باعتزاز إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين وتأكيده -أيده الله - على أن يكون التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن تكون جميع الخدمات التي تقدم لهم متميزة، موضحاً أن ذلك التوجيه الكريم يؤكد عمق التلاحم بين القيادة والشعب ويزيد الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته.وبين، أن ما حملته هذه الميزانية من دلالات وأرقام ومؤشرات حيال النمو الإيجابي وانخفاض العجز وزيادة الإيرادات وتنويعها والنمو في الناتج المحلي الحقيقي ودعم القطاع الخاص والاستدامة المالية إنما تؤكد مضي قيادتنا الرشيدة بتوفيق الله وعونه في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وهي دلالات تبشر بمستقبل اقتصادي يكون فيه الاعتماد بعد الله على الإنسان السعودي وعلى مهاراته وقدراته، وتجعلنا أكثر تفاؤلاً وأقوى إرادة نحو الانطلاق من مكامن قوة الوطن للوصول للمستقبل الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030، وننشده، ونتطلع إليه جميعا.ونوه معاليه بما حظيت به الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من دعم كبير في الميزانية بما يعبر عن حرص القيادة وفقها الله على تعزيز الأمن السيبراني بما يحمي المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة.وأكد معالي الدكتور السبتي على شراكة الجميع في المسؤولية الوطنية تجاه الوطن واستثمار مقدراته وموارده وحسن توجيهها وإدارتها، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن الغالي العز والرخاء والاستقرار.// انتهى //15:59ت م0175