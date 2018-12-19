تبوك 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسناقش مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك إبراهيم بن عبدالرحمن الدويش خلال لقائه أمس مدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسن العُمري تفعيل الشراكة المجتمعية بين التعليم وفرع الرئاسة العامة للهيئة بالمنطقة، وسبل تفعيلها وتطويرها، خاصة في جوانب إقامة الدورات التدريبية والبرامج التوعوية والتوجيهية.وثمن مدير التعليم خلال اللقاء مشروع زيارات الهيئة للمدارس وما يهدف إليه من توثيق العلاقة بالشباب الذين يمثلون الثروة الحقيقة للوطن ومد جسور التواصل معهم.// انتهى //16:00ت م0176