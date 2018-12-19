المنامة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأقفل مـؤشر بورصة البحريـن العام اليـوم عند مستوى 1,314.52 بارتفاع وقدره 0.25 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم أمس, في حين أقفل "مؤشر البحريـن الإسلامـي" عند مستوى 816.64 بانخفاض وقـدره 11.40 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.وتداول الـمستثـمرون في بـورصة البحريـن 2.68 مليون سهم ، بقيـمة إجـمـالية قدرها 572.80 ألف ديـنـار تـم تنفيذها من خلال 78 صفقة.وتـم اليـوم تداول أسهم 13 شركة ، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات ، في حين انـخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفالاتـها السابـقة.// انتهى //16:19ت م0181