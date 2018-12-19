الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019).وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن الاهتمام الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله – لدعم مسيرة العطاء والنماء في بلادنا وتوجيهاتهما الحكيمة أثمرت عن إعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة , مما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف الرؤية 2030م التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية مثلما أكد ذلك سمو ولي العهد - رعاه الله -.وأشاد الشيخ العواد بالإصلاحات وإعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي في العامين الآخيرين, التي بدأت تؤتي ثمارها مع السير في تطبيق رؤية المملكة 2030م.وفي ختام تصريحه, دعا معاليه الله أن يحفظ بلادنا وقادتها, وأن يديم علينا الأمين والرخاء والاستقرار.// انتهى //16:23ت م0185