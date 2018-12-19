الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 – 1441هـ (2019م) وبما تضمنته من بنود وأرقام تجاوزت لأول مرة في تاريخ المملكة حاجز التريليون ريال من حيث الإنفاق، بمبلغ قدره ( 1.106) تريليون ريال، بزيادة 7 في المائة عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2018.وقال الفريق العمرو إن الميزانية الجديدة تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، كما تؤكد نجاح النهج الذي اعتمدته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – والتي تمخضت عن تعزيز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبناء الاقتصاد الوطني على أسس قوية جعلته يحافظ على موقعه كأكبر الاقتصادات في المنطقة واحتفاظه بموقعه الراسخ ضمن مجموعة العشرين التي تمثل أقوى الاقتصادات العالمية.ونوه معاليه إلى أن الميزانية الجديدة قدرت حجم الإيرادات بمبلغ 975 مليار ريال، بزيادة 9% مقارنة بالإيرادات المقدرة في ميزانية عام 2018، مؤكداً على أن الاقتصاد الوطني نجح بفضل السياسات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيدهما الله – في تجاوز صدمات الاقتصاد العالمي، وتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للدخل.وأشار الفريق العمرو إلى أن الميزانية الجديدة اهتمت بإنتاج فرص العمل للأعداد المتزايدة من طالبي العمل من المواطنين، ورفع معدلات الشفافية، وتحسين مستويات الخدمات، ومواصلة تطبيق المبادرات والمشاريع وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المعلنة وفي مقدمتها تنويع مصادر الاقتصاد، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول 2023.واختتم الفريق العمرو حديثه سائلاً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لخدمة الدين والوطن، ولوطننا الغالي مزيد من التنمية والتقدم والازدهار، وأن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //16:24ت م0186