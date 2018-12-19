اقتصادي / الأمير عبدالله بن بندر يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
جدة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019م ، التي تُعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث نسبة الإنفاق.
وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية بهذه المناسبة : " أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 ، التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث نسبة الإنفاق ، وما تحمله من خير وعطاء وسخاء على كافة مناطق المملكة ، وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم".
وأضاف سموه : "ستكون هذه الميزانية المباركة بحول الله حافزاً لدفع عجلة التنمية والنهوض باقتصاد وطننا الغالي ، ولتحقيق مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.
وختم الأمير عبدالله بن بندر حديثه بالقول" أسأل الله العلي القدير ، أن يديم على هذه البلاد العز والرخاء في ظل قيادتها الكريمة".
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