جدة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019م ، التي تُعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث نسبة الإنفاق.وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية بهذه المناسبة : " أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2019 ، التي تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة من حيث نسبة الإنفاق ، وما تحمله من خير وعطاء وسخاء على كافة مناطق المملكة ، وذلك بفضل من الله ثم بتوجيهات مقامكم الكريم".وأضاف سموه : "ستكون هذه الميزانية المباركة بحول الله حافزاً لدفع عجلة التنمية والنهوض باقتصاد وطننا الغالي ، ولتحقيق مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.وختم الأمير عبدالله بن بندر حديثه بالقول" أسأل الله العلي القدير ، أن يديم على هذه البلاد العز والرخاء في ظل قيادتها الكريمة".// انتهى //16:25ت م0187