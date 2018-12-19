الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإسكواش برئاسة زياد التركي تفعيل الإسكواش النسائي ضمن برامج الإتحاد للعام المقبل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء الدخيل التي ستتولى الإشراف على ملف مشاركة الفتيات في المنافسات .وناقش الأعضاء خلال اجتماعهم الرابع الذي عقد بمقر الإتحاد بحضور نائب الرئيس الدكتور شريف العبدالوهاب والأعضاء سامر الخطيب وأضواء الدخيل والمدير التنفيذي خالد السعد عقد اتفاقية مع جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات لإقامة دورة تدريبية في اللعبة وبطولة اسكواش نسائية ودورة تحكيم للتعريف باللعبة .كما ناقش المجلس المبادرة المقدمة من الدكتور شريف العبدالوهاب عن عقد شراكة مع الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية لدعم البطولات المحلية من خلال إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة بالإضافة إلى التطرق إلى الإتفاقية المبدئية التي تمت مع شركة تطوير لتنفيذ برامج بين الطلبة تهدف لتسليط الضوء على اللعبة وترسية قاعدة لها تماشياً مع توجهات هيئة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:34ت م0188