الجبيل 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م واسزارت حرم سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل، رئيس مجلس الأمناء بمجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة ، وفريق مجلس المسؤولية الاجتماعية، أمس، الهيئة الملكية بالجبيل .وبدأت الزيارة باستقبال واجتماع مع مدراء الأقسام تم فيه عرض فيديو تعريفي بالهيئة الملكية وأهمية ما تقوم به لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، إضافة الى عرض عن أعمال الهيئة الملكية بشكل عام وما تقدمه للمجتمع بشكل خاص .وعدّت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، رئيس مجلس الامناء، خلال الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، ومدراء الاقسام، حرص ‫الهيئة على توفير مرافق ذات جودة عالية , دليل على اهتمامها بخلق بيئة تحقق جودة حياة، لافتة الى أن الهيئة المكية نموذج نتمنى أن يُحتذى به على الصعيد الوطني، مشيدة بإنجازات الهيئة الملكية بالجبيل على كافة الاصعدة.بعد ذلك قامت سموها ومرافقيها بجولة على مركز الزوار الذي يشمل المشاريع القائمة والمستقبلية، إضافة إلى معرض مصغر للمواد البتروكيماوية والتعرف على مشروع رأس الخير والذي يعد أكبر قلعة للبتروكيماويات.عقب ذلك تم الانتقال إلى مركز الصدفة النسائي والذي يخدم جميع السيدات بفئات عمرية مختلفة كخدمة اجتماعية من الهيئة الملكية للمحافظة، ويشمل النادي على مرافق متعددة منها النادي الرياضي، ملتقى الفن التشكيلي، تعليم اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، تدريب وتأهيل الأسر المنتجة من جهات رسمية، بالإضافة إلى مركز للأطفال .وأوضح مدير الخدمات العامة في الهيئة الملكية عبدالعزيز المسند أن الهيئة الملكية بصدد اطلاق جائزة لأفضل مبادرة مجتمعية أو تطوعية تقدم من الافراد او المؤسسات .من جانبها أكدت مديرة ادارة الخدمات الاجتماعية ومشرفة الانشطة بمركز الصدفة النسائي حصه السلوم، حرص الهيئة الملكية على تطبيق ونشر المسؤولية الاجتماعية من خلال تنفيذ مشاريع تخدم المجتمع.فيما نوه مدير ادارة الخدمات الاجتماعية خالد الشمري أن مركز المسؤولية الاجتماعية مطلع على منجزات مجلس المسؤولية الاجتماعية الرائد في المنطقة، مؤكدا استعداد الهيئة الملكية لنقل خبراتها للمناطق الأخرى .من جهتها أوضحت الأمين العام لولوة الشمري أن مجلس المسؤولية الاجتماعية قدم للمجتمع المحلي دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية وتتطلع لترجمتها مع الهيئة الملكية، مؤكدة أن العمل في الهيئة الملكية كان على مواصفات ومعايير ثابتة وهذا ما ضمن لها الاستمرار الاستراتيجي المتميز .وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على بناء مذكرة تفاهم مع مركز المسؤولية الاجتماعية لتتم ترجمة انجازات الهيئة الملكية في المسؤولية الاجتماعية على دائرة أوسع.// انتهى //17:52ت م0225