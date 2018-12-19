أملج 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسنظمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج ممثلة بقسم التدريب اليوم , محاضرة بعنوان "المخاطرالكهربائية" لمنسوبي الإدارة , وذلك بالتعاون مع كلية التميز بالمحافظة .واشتملت محاور المحاضرة التي قدمها المشرف على قسم الكهرباء في الكلية , التعريف بالمخاطر الكهربائية وكيفية التعامل السليم والآمن أثناء الحوادث .وفي نهاية المحاضرة قدم مدير إدارة الدفاع المدني بأملج الرائد خالد العروي شكره لعميد الكلية والعاملين بقسم الكهرباء على حسن الاستقبال وعلى المعلومات القيمة التي قدمت .// انتهى //17:54ت م0226