عام / "المخاطرالكهربائية" .. محاضرة بمدني أملج
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
أملج 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
نظمت إدارة الدفاع المدني بمحافظة أملج ممثلة بقسم التدريب اليوم , محاضرة بعنوان "المخاطرالكهربائية" لمنسوبي الإدارة , وذلك بالتعاون مع كلية التميز بالمحافظة .
واشتملت محاور المحاضرة التي قدمها المشرف على قسم الكهرباء في الكلية , التعريف بالمخاطر الكهربائية وكيفية التعامل السليم والآمن أثناء الحوادث .
وفي نهاية المحاضرة قدم مدير إدارة الدفاع المدني بأملج الرائد خالد العروي شكره لعميد الكلية والعاملين بقسم الكهرباء على حسن الاستقبال وعلى المعلومات القيمة التي قدمت .
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17:54ت م
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