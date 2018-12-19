لندن 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم خلال مخاطبتها جلسة المساءلة الأسبوعية داخل مجلس العموم إن مصادقة النواب على مسودة الاتفاق الأوروبي الأخيرة تمثل أفضل الخيارات أمام الحكومة.وأشارت خلال ردها على طلب زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين بضمان عدم تأخير تصويت المجلس على مسودة الاتفاق مرة أخرى، إلى أن تنفيذ عملية الخروج بنجاح مسؤولية تقع على عاتق جميع النواب داعية إلى تضافر الجهود لتحقيق ذلك.ويأتي هذا على خلفية إعلان رئاسة الوزراء البريطانية أمس عن حزمة إجراءات جديدة تحسبًا لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في ظل استمرار رفض نواب المجلس لمسودة اتفاق المغادرة الأخير.كما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن خطة مماثلة تحسبًا للخروج الصعب، وأوضح متحدث باسم المفوضة أن الخطة الاحتياطية المؤقتة التي تم تجهيزها تهدف إلى التقليل من الاضطرابات في مجالي النقل والمعاملات المالية في حال المغادرة البريطانية الصعبة، مبينًا أنه من الصعوبة بمكان اتخاذ تدابير احتياطية لمعالجة كل الملفات.// انتهى //17:54ت م0227