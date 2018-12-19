عام / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات مشبوهة في باحاته
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
القدس المحتلة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طلبة من المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، ان 65 مستوطنًا بينهم عدد من طلبة معاهد تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.
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17:57ت م
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