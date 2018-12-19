القدس المحتلة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طلبة من المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، ان 65 مستوطنًا بينهم عدد من طلبة معاهد تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.// انتهى //17:57ت م0228