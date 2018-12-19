الجزائر 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسكشفت قوات الجيش الجزائري بمحافظاتي تبسّة شرق الجزائر ومعسكر غربها, ورشتين لصنع أسلحة تقليدية الصنع، وحجزت أسلحة نارية وكمية من الذخيرة والمواد المتفجرة.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أن قواتها في عين قزام أوقفت ثلاث مهربين فيما أوقفت قوات حرس السواحل بوهران 19 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.// انتهى //17:58ت م0229