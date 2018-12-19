تونس 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسوقعت تونس اليوم ثلاث مذكرات تفاهم مع كوريا الجنوبية لدفع الاستثمار بين البلدين، على هامش زيارة رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون الحالية إلى تونس.وتتعلق مذكرات التفاهم التي وقعتها تونس مع المؤسسة الكورية للتنمية والتجارة والاستثمار "كوترا" والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا بتشجيع تبادل الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير النظام الالكتروني.// انتهى //17:59ت م0230