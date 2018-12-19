حائل 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه التاسع للموسم الحالي على دعم سمو الأمير سلطان بن محمد الكبير وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط بمسافة تبلغ 2000 متر خصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة والثاني مفتوح الدرجات والثالث مفتوح أفراس والرابع من الدرجة ، 1- 3 فيما خصص الشوط الخامس والرئيسي لبطل الميادين التمهيدي 2015م .// انتهى //17:59ت م0231