بغداد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن أمله في أن تلعب الأمم المتحدة دورًا فعالًا وكبيرًا في العراق خلال المرحلة القادمة.ودعا خلال استقباله في قصر السلام في العاصمة بغداد اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق جينين هينيس بلاسخارت إلى معالجة المشاكل التي خلفتها الظروف الناجمة عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المدن العراقية.وأبدى استعداد رئاسة الجمهورية العراقية لتقديم الدعم والإسناد لممثل الأمم المتحدة لتأدية دوره في تعزيز الجوانب الإنسانية، وترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي وتحقيق الاستقرار من خلال إشاعة ثقافة التسامح والمحبة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان في العراق.من جهتها، أكدت بلاسخارت، استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق في المجالات كافة للإسهام في استقراره الدائم.// انتهى //18:03ت م0232