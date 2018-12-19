رياضي / انطلاق الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
تنطلق غدا الخميس أولى مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين تجمع الأولى بين الرائد والحزم، والثانية بين الفيصلي والوحدة .
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يستضيف الرائد الثاني عشر في جدول الترتيب بـ 12 نقطة، نظيره الحزم الذي يتفوق بفارق نقطتين في المركز الـ 11 .
ويستضيف الفيصلي تاسع الترتيب بـ 17 نقطة، نظيره الوحدة السادس بـ 21 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .
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18:09ت م
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