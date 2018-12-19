الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدا الخميس أولى مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراتين تجمع الأولى بين الرائد والحزم، والثانية بين الفيصلي والوحدة .وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يستضيف الرائد الثاني عشر في جدول الترتيب بـ 12 نقطة، نظيره الحزم الذي يتفوق بفارق نقطتين في المركز الـ 11 .ويستضيف الفيصلي تاسع الترتيب بـ 17 نقطة، نظيره الوحدة السادس بـ 21 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .// انتهى //18:09ت م0236