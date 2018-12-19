عدن 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن التشاؤم الذي يُبديه الكثيرون تجاه ما تم التوصل إليه مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مشاورات السويد، نابع من تجربة مريرة في انقلاب هذه المليشيات على كل الاتفاقات والمواثيق.وقال خلال لقائه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون، إن التفسيرات المشوهة الصادرة عن قيادات مليشيا الانقلاب بخصوص اتفاق مدينة وميناء الحديدة، تؤكد أنهم غير جادين بالجنوح للسلام ولا يزالون يسوقون الوهم لأتباعهم وحليفتهم إيران.وأضاف - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن المسؤولية باتت على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإلزام هذه المليشيات بالانصياع الكامل والحرفي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون إبطاء أو تلاعب.// انتهى //18:14ت م0238