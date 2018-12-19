تبوك 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، قرية منطقة تبوك التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر قرية المنطقة التراثية, وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, الذي قدم لسموه شرحًا عن قرية تبوك التراثية وما تضمنته من أقسام وأجنحة.واطلع سموه على المجلس الرئيس والمعرض والبيت الصحراوي وأماكن الحرفيين والبيوت الساحلية, إلى جانب المسرح الرئيس في القرية التي استخدم فيها المواد الخاصة بالمنطقة من أحجار وطراز معماري, وروعي في بناء القرية التي جرى إنشائها على مساحة 6500 متر مربع ، إبراز الطبيعة الجغرافية والتاريخية للمنطقة, وما يميزها من تنوع في الموروث الشعبي والثقافي, سواًء في المحافظات الساحلية على شواطئ البحر الأحمر أو المحافظات الداخلية في المنطقة، إلى جانب المواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المواقع, وتمثل حضارات متعاقبة لها خصوصيتها في الطراز المعماري وأيضًا في الألوان الشعبية والأزياء.// انتهى //19:05ت م0247