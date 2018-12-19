الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسوقع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي, ومعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، اليوم, اتفاقية تعاون بين الوزارة ممثلةً بالمكتبة الرقمية السعودية والهيئة .وأشار معالي نائب وزير التعليم إلى أن الاتفاقية ستضيف بُعد جديد للمكتبة الرقمية السعودية, وستدعم تواجدها على منصات البحث العلمي، مضيفًا أن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون والاشتراك الذي تقوم به وزارة التعليم والقطاعات الحكومية الأخرى, كما تتيح فرصة الاطلاع على الكثير من البيانات والمراجع والمصادر الرئيسة, فيما تشكل أهمية للباحثين والمهتمين للحصول على البيانات والمعلومات بشكل سهل و منظم وسريع.وأبان العاصمي أن هذه الاتفاقية هي امتداد لاتفاقيات أخرى مع الهيئة العامة للإحصاء، وأن التعاون قائم بتنظيم العمل في أعلى مستويات الدقة وتحديد المهام والمسؤوليات والأدوار، متطلعين أن تسهم الاتفاقية في تحقيق الأهداف التي أبرمت من أجلها، واستفادت القطاعات والجهات و الأفراد من خدماتها.من جهته, أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والوزارة, مشروع واحد من ضمن المشروعات والمبادرات الكثيرة، مؤكدًا حاجة الباحثين في المكتبة الرقمية إلى الأرقام والإحصاءات للاستفادة منها في البحث العلمي، مبينًا أن الاتفاقية تضمنت التفصيل الدقيق للتكامل ما بين الهيئة والمكتبة الرقمية.بدوره, بيّن المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي، أن هذه الشراكة نوعية ورائدة, خصوصًا أنها تتضمن العمل والبيانات الإحصائية الوطنية الرسمية التي تمثلها الهيئة العامة للإحصاء، وكذلك المكتبة الرقمية السعودية التي تُعد البوابة الرسمية لدخول الباحثين والباحثات.وأفاد أن البيانات الإحصائية عامل مهم ومركز رئيس في الدراسات الميدانية, التي تتطلب مثل هذه البيانات, حيث ستتيح هذه الاتفاقية الربط التقني بين بوابة الهيئة العامة للإحصاء، وبوابة المكتبة الرقمية، وإضافة جميع البيانات المتاحة, حيث تُعد أكبر تكتل وطني لمصادر المعلومات بالشرق الأوسط.وأضاف أن الشراكة مرتكز رئيس في رؤية 2030, حيث تتيح الدخول إلى موقع الإحصاء والاطلاع على مؤسسات الدولة بجميع القطاعات.// انتهى //19:07ت م0248