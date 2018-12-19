إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد الذي يزور باكستان حاليًا.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي الأمن الإقليمي وعملية السلام الأفغانية.وقال الجنرال باجوه إن باكستان تولي اهتمامًا خاصًا للسلام في أفغانستان، مؤكدًا أن باكستان ستواصل دعمها وجهودها لجلب الأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه أشاد زلماي خليل زاد بجهود باكستان تجاه عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.// انتهى //19:10ت م0250