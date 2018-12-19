بغداد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسدمرت القوات الأمنية العراقية اليوم وكرًا للإرهابيين ومعملًا لصنع العبوات الناسفة في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك 260 كلم شمال بغداد.وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني العراقي، أن قوة تابعة للشرطة الاتحادية تمكنت خلال عملية تفتيش ضمن قاطع المسؤولية بقضاء الحويجة من تدمير وكر للإرهابيين ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة.كما ألقت مفارز الشرطة الاتحادية القبض على اثنين من المشتبه بهم في المنطقة ذاتها.// انتهى //19:10ت م0251