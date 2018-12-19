جدة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019م ، التي تُعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة ، مؤكداً أنها تعكس صورة جلية للاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا ولله الحمد ، وتجسد الرؤى الحكيمة التي تنتهجها الدولة - أيدها الله -.وقال معالي الدكتور القناوي في تصريح بهذه المناسبة "إن ميزانية الخير والعطاء والنماء حملت الخير للوطن والمواطن بما تضمنته من اعتمادات ومشروعات متعددة ركزت على تعزيز جوانب التنمية المختلفة والحياة الكريمة ، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن".وأضاف "إن المملكة بفضل الله عز وجل وبتوجيهات قيادتها الحكيمة قادرة على التعامل مع المتغيرات الظاهرة على الاقتصاد العالمي ، حيث تجلت هذه الإصلاحات والإجراءات في إعلان ميزانية تشمل أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بأكثر من ترليون ريال في إشارة واضحة على المتانة العظيمة للاقتصاد السعودي وقدرة رجالاته على مواجهة التحديات ، واستشراف المستقبل بصعوباته وعوائقه".وقدّم الدكتور القناوي شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الغير محدود للقطاعات الصحية بالمملكة بما يعود على صحة المواطن ، والسير بخطى واضحة لتحقيق رؤية 2030 ، وإتمام آمالنا وتطلعاتنا لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.وسأل معاليه في ختام حديثه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, عزاً وفخراً للوطن والمواطن ، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه ، وأن يسدّد على طريق الخير خطاهم ويحفظ لبلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها .// انتهى //19:11ت م0253