وتطرق معاليه إلى أهم إنجازات منظومة النقل في 2018 ، وهي ثلاثة محاور الأول البنية التحتية، مبينًا أن قطاع الطرق أنجز 155 مشروعاً للطرق بأطوال تزيد على 3,3 آلاف كلم بتكلفة تقارب 7 مليارات ريال، مشيرًا إلى أن أطوال الطرق المعبدة وصلت أكثر من 70 ألف كلم، إضافة إلى رفع وتعزيز مستوى السلامة على الطرق ومعالجة النقاط السوداء.وألمح معاليه إلى أن من بين نتائج التعاون وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالسلامة انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية على طرق وزارة النقل بنسبة 33%، وانخفاض بنسبة 25% في عدد الحوادث المرورية و25.5% في الإصابات من الحوادث.وذكر أن القطاع السككي شهد تدشين قطار الحرمين، ومحطة الجوف ضمن مسار قطار الشمال للركاب الذي يخدم 4 مناطق بالمملكة وعبر 6 محطات، إلى جانب تدشين قطار سار للمعادن في وعد الشمال، فيما أنجز النقل الجوي حزمة من المشاريع ومن أهمها تشغيل المرحلة الأولى من صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وإنشاء ووضع حجر الأساس لعدد من المطارات في مختلف المناطق (جازان والقنفذة، الجوف والقريات.وفيما يخص المحور الثاني لأهم إنجازات المنظومة فكان اللوائح والتشريعات، حيث أكد الدكتور العامودي على اهتمام منظومة النقل بالقيام بدورها التنظيمي للقطاع من خلال إعادة وطرح عدد من التنظيمات والتشريعات التي تخدم قطاع النقل خلال 2018م، مبينا أن من أهمها لائحة ضوابط حركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ولائحة حماية حقوق المسافرين بالمطارات والقطارات، ونظام حماية الخطوط الحديدية، إضافة إلى لائحة مواصفات وتجهيزات وسائل النقل العام بالتعاون مع هيئة المواصفات.وقال معاليه عن المحور الثالث التحول الرقمي:" إن منظومة النقل تعمل بشكل مكثف لتحقيق التحول الرقمي على عدة محاور لرفع كفاءة الأعمال والأدوار التي تقوم بها المنظومة بالتعاون مع عدة جهات، خاصة تطوير الخدمات اللوجستية"، مشيرًا إلى أنه تم دعم الخدمات اللوجستية في تنظيم آلية عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع من خلال منصة "فسح" في الموانئ بالتعاون مع الجمارك، مما أسهم في تقليل الوقت والتكلفة ورفع مستوى الانتظام في العمليات، ونتج عنه تخفيض مدة بقاء الحاويات من 14 إلى أقل من 5 أيام في الموانئ.وأفاد معاليه بأنه تم كذلك تعزيز المنظومة التقنية في الشحن البري (بوابة بيان / وصل / نقل)، مما أسهم في رفع كفاءة خدمات توجيه المركبات مثل أوبر وكريم لأكثر من 100 مليون رحلة وخلق اكثر من 200 الف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات بعد توطين هذه الخدمات، إلى جانب تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على طرق المملكة، وتحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلات لرفع مستوى السلامة، وكذلك التوسع في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية والتوجه لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.يذكر أن منظومة النقل عملت مع عدد من الجهات والقطاعات من أجل الارتقاء بجودة البنية التحتية، ومن الأمثلة على ذلك الاتفاقيات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر مذكرة تفاهم لزراعة 3 ملايين شجرة على الطرق، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية؛ لرفع مستوى السلامة على الطرق، وخفض عدد الحوادث والآثار الناجمة عنها، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين العمل على مركبات النقل التعليمي، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المواصلات وتقنية المعلومات لنقل الطرود عبر قطار الحرمين السريع".واختتم معالي وزير النقل كلمته بالشكر والتقدير لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وفريق عمله على نجاح الملتقى وإتاحة الفرصة للحديث حول جهود وإنجازات كافة القطاعات، التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.// انتهى //19:16ت م0255