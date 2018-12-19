القطيف 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان، اليوم، بمقر المحافظة، عددا من أهالي بلدة التوبي .وقدم خلال اللقاء الشكر للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ، لما تقوم به الدولة من جهود في جميع المجالات لاسيما التنموية لبلدة التوبي التي كان لها أكبر الأثر في نفوس الاهالي، والشكر موصول لكافة الجهات الخدمية العاملة بالمحافظة، مثمنين لهم هذه الجهود التي انعكست إيجاباً في توفير الخدمات اللازمة للبلدة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها، الأمر الذي خلق جواً من التعاون التام والتكامل بين المواطنين والجهات الخدمية.واستعرض الأهالي مجموعة من احتياجات البلدة الخدمية والتنموية أهمها إيجاد الأراضي اللازمة لبناء مدارس حكومية ومركز صحي بالبلدة التي تعود على الجميع بالنفع.من جانبه أعرب محافظ القطيف عن شكرهِ للحضور لما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه ولاة أمرهم ووطنهم وهذا أمر غير مستغرب عليهم، مؤكداً حرص قيادة هذا الوطن الغالي على جعل أبواب المسؤولين مفتوحة لجميع المواطنين دون استثناء، وأن القطيف وبلداتها جزء لايتجزء من هذا الوطن الغالي المعطاء، وهي لاتدخر وسعاً لتأمين الحياة الكريمة لمواطنيها شأنها كباقي محافظات المنطقة، كما أنها محل اهتمام ومتابعة وحرص سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وأبدى الصفيان، استعداد المحافظة لبذل كل ما من شأنه التعاون المستمر وتذليل العقبات في شتى المجالات، داعياً الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة .// انتهى //19:53ت م0259