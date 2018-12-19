عدن 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستمكنت قوات الجيش اليمني اليوم, من تحرير مواقع جديدة، بمنطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف شمال اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، قوله إن الجيش توغل داخل صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، وسيطر على مواقع جديدة وواسعة كانت تحت سيطرتها بمنطقة المهاشمة.وأكد العكيمي استمرار المعارك مع المليشيات الانقلابية حتى تحرير مناطق اليمن كافة.// انتهى //20:27ت م0265