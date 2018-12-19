إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأعربت باكستان عن أملها في أن يؤدي الحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في أبوظبي إلى إحلال السلام في أفغانستان.جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة تيبو سلطان خلال مشاركته في نقاش بمجلس الأمن الدولي في نيويورك عن الوضع في أفغانستان.وأكد أن باكستان بقيادة رئيس الوزراء عمران خان ملتزمة بتقديم الدعم الممكن لتسهيل عملية السلام والمصالحة في أفغانستان.وقال إن باكستان تؤمن في أن الحوار هو السبيل الأمثل لإحلال السلام والاستقرار بأفغانستان.وأضاف أن باكستان متفائلة من الجهود الدولية الجارية لتحقيق التسوية السياسية بين الأطراف الأفغانية وإيجاد حل دائم للأزمة في أفغانستان.// انتهى //20:48ت م0266