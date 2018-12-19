مكة المكرمة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسهيأت اللجنة المنظمة لمهرجان عسفان الثاني الذي سينطلق - بمشيئة الله تعالى - يوم الثلاثاء 18 / 04 / 1440 ه ويستمر لمدة 12 يوماً العديد من المرافق اللازمة لتنفيذ فعاليات المهرجان المختلفة .وبين المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن إبراهيم الحربي أنه تم تجهيز خيمة كبرى على ملعب بلدية عسفان تبلغ مساحتها 4500 متر مربع مزودة بمدرجات داخلية تتسع لأكثر من 4 آلاف شخص التي تحتضن حفل الافتتاح علاوة على تنفيذ المحاورات والأمسيات والمسابقات الشعرية والأناشيد ، لافتا النظر إلى أنه تم إنشاء ساحة لعروض الخيل وهواة ركوبه ومسابقاته بمساحة ١٨٠٠ متر مربع بالإضافة إلى خيمة معارض تبلغ مساحتها ٤٠٠ متر مربع إلى جانب توفير مساحة 150 مترا مربعا للمسابقات وتوزيع الجوائز فيما تم تخصيص مسرح المركز الحضاري لبرامج الأطفال المتنوعة علاوة على الألعاب الهوائيةً والإلكترونية.وأفاد الحربي أنه تم تخصيص موقع للفنانين التشكيليين كما تم ضم حديقتي الهجرة والبلدية البالغ مساحتهما حوالي ١٥٠٠٠ ألف متر مربع للمهرجان تزويدها بألعاب جديدة .// انتهـى //20:55ت م0269