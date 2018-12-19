الطائف 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسوقع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمقر الأمانة, مع رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد اتفاقية المبادرة التطوعية "تصويب" في تعاون مشترك بين النادي والأمانة، التي تتزامن مع "اليوم العالمي للغة العربية " .وتهدف المبادرة إلى تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية ، وبث الوعي بأهمية المحافظة على اللغة العربية السليمة، والقضاء على ظاهرة الأخطاء الإملائية والنحوية في لوحات المتاجر واللوحات الإعلانية والإعلامية للمنشآت الحكومية والخاصة ، وتستمر المبادرة عام كامل .وشرح رئيس النادي أن المبادرة تطوعية اطلقها النادي بالشراكة مع أمانة محافظة الطائف ، لرصد اللوحات الإعلامية والإعلانية التي تحوي أخطاء لغوية أو إملائية أو نحوية وفق تقييم الجهتين ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة هي تطوعية يستطيع جميع سكان الطائف وزوارها من مواطنين ومقيمين المشاركة فيها حيث أن النادي قد أنشأ نافذة خاصة يستقبل من خلالها صور اللوحات المستهدفة على البريد الإلكتروني : " tasueebtaif@gmail.com "وأبان أنه سيكوّن هناك لجنة متخصصة لفحص اللوحات وتحديد الأخطاء وتصويبها تضم منسقا من أمانة الطائف ومن ثم ترفع جميع الصور المستهدفة مع التصويب إلى أمانة محافظة الطائف ، وتتولى الأمانة تكليف أصحاب اللوحات بالتصويب للوحات المستهدفة .وكشف أن شروط إرسال اللوحات إلى المبادرة أن تحوي اللوحة خطأ نحويا أو لغويا ، لافتا النظر إلى أنه سيجري النادي وأمانة الطائف سحبا عشوائيا بأسماء المتطوعين في المبادرة في احتفالية خاصة بهذه المناسبة يحصل فيها الفائزون بالسحب على جوائز مالية بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات النادي .// انتهى //21:03ت م0271