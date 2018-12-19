المدينة المنورة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - في جلسة مجلس الوزراء أمس تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي : دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وأن ذلك يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي يقودها بكل عزيمة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن الميزانية حملت في طياتها برامج عديدة تعبر عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية في كافة مجالاتها، وعزمها على دعم مسيرة اقتصاد المملكة، ورغبتها في تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لدعم نهضتها الاقتصادية الناجحة، لإدراكها الواعي بأن انطلاقة الاقتصاد وتطوير المشاريع واستقطاب الاستثمارات الخارجية يتوقف على مدى إمكانية وحجم البنية التحتية للدولة، منوهاً باهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بعملية التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة التي تحظى بعناية خاصة ومتابعة مستمرة من قبله -رعاه الله -، حيث أكد في كلمته على أن اهتمامه الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، والمضي قدماً في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه سبحانه .وأوضح معالي الدكتور المرزوقي أن هذه الميزانية هي الأكبر والأقوى في برنامجها الإصلاحي، والتزامها التنموي، وسيكون لها - بإذن الله - الأثر الإيجابي المحفّز في شتى المجالات التي تمس حياة المواطن، سواء في مجال الخدمات المباشرة أو مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أنه دائماً ما يأتي التعليم في طليعة المجالات التي تحظى بنصيب وافر؛ إيمانا ًمن الدولة بأهمية العناية بالمواطن .ورفع معالي مدير الجامعة الإسلامية باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نظير ما يقومان به من اهتمام وحرص وعناية بالوطن ومواطنيه والاستمرار في برامج التنمية المستدامة ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا قيادته وشعبه وأن يديم نعم الأمن والأمان والنماء والعطاء.// انتهى //21:11ت م0272