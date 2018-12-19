القاهرة 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسوقعت مصر وجيبوتي اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والحصول على الخبرة والدعم الفني المصري في مجالات التعاون المشتركة.وأوضح بيان صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، أن التوقيع تم خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر اليوم، و وزير الطاقة والموارد المائية بجيبوتي يونس على جيدي .وتضمنت مذكرة التفاهم، وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، والمساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بالشبكة، وتطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري.//انتهى//21:18ت م0273