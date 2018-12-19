مكة المكرمة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسنفذت الأمانة العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة اليوم البرنامج الثقافي الترفيهي لضيوف البرنامج - المجموعة الثالثة عشرة - ، الذي شمل زيارة المشاعر المقدسة وجبل الرحمة بمشعر عرفات ثم التوجه إلى منتزه الكر الترفيهي بطريق ( مكة – الهدا ) .وبعد أن شاهد الضيوف تطور المشروعات بالمشاعر المقدسة ورصدوا مشروع جسر الجمرات وقطار المشاعر المقدسة بعدسات كاميراتهم واستمعوا لشرح عن بعض المشروعات التطويرية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظة الله - ، وصلوا إلى منتزه الكر الترفيهي في رحلة سياحية حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ، واطلعوا على ما يضمه المنتزه من مقومات سياحية ووسائل ترفيهية .وتخلل اليوم الثقافي الترفيهي في منتزه الكر الترفيهي عدد من الأنشطة الثقافية في الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ، الذي نقل خلاله الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة المكلف الشيخ على الزغيبي تحيات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وسعادته بأداء ضيوف البرنامج مناسك العمرة بكل يسر وسهولة وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - .وأوضح الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة المكلف بهذه المجموعة الثالثة عشرة من ضيوف البرنامج ، أن البرنامج أتم خدمة ( 2800 ) معتمر من مختلف الدول الإسلامية ، وأن الوزارة تتشرف بالإشراف على البرنامج وحريصة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للضيوف بإشراف من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومتابعة حثيثة من الوكيل للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله الصامل .بعد ذلك تتابعت فقرات الحفل الخطابي الذي أكد فيه رؤساء وفود الضيوف امتنانهم الكبير وشكرهم العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين - حفظهما الله - ، وقالوا : إن هذا البرنامج سعى إلى وحده كلمة المسلمين ونحج في تجمع عدد من المسلمين من مختلف الدول الإسلامية في مكان واحد للتعارف على أحوالهم وزيادة اللحمة الإسلامية .وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين مع المسؤولين والقائمين على البرنامج .// انتهى //21:24ت م0274