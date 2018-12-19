الطائف 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع مجلس التنمية السياحية والعديد من الشركاء فعالية " عيش المغامرة " وسط حضور كثيف من الزوار في جوري مول بالطائف.واشملت الفعاليات على معرض للأسماك المختلفة ، وحديقة نباتية ، مع توفير مركز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (لغة الإشارة) ، ومركز لخدمة الزوار ، مع تقديم فعاليات وبرامج تفاعلية ، وتوزيع الهدايا والجوائز على الحضور .كما اهتمت الفعاليات بتسليط الضوء على أهم الشواهد الحضارية والمعالم السياحية والتراثية في الطائف ، لتعريف الزوار بالإمكانات والمقومات السياحية المتنوعة في جميع المسارات بالمحافظة .// انتهى //21:27ت م0275