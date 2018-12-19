عام / سياحة الطائف تطلق فعالية " عيش المغامرة "
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
الطائف 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع مجلس التنمية السياحية والعديد من الشركاء فعالية " عيش المغامرة " وسط حضور كثيف من الزوار في جوري مول بالطائف.
واشملت الفعاليات على معرض للأسماك المختلفة ، وحديقة نباتية ، مع توفير مركز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (لغة الإشارة) ، ومركز لخدمة الزوار ، مع تقديم فعاليات وبرامج تفاعلية ، وتوزيع الهدايا والجوائز على الحضور .
كما اهتمت الفعاليات بتسليط الضوء على أهم الشواهد الحضارية والمعالم السياحية والتراثية في الطائف ، لتعريف الزوار بالإمكانات والمقومات السياحية المتنوعة في جميع المسارات بالمحافظة .
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