الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة مساء اليوم بصالة التشريفات بالجنادرية معالي الوزيرة المنسقة للتنمية البشرية والثقافية بالجمهورية الإندونيسية بوان مهاراني والوفد المرافق لها.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية عن مشاركة جمهورية إندونيسيا في المهرجان الوطني للتراث و الثقافة " الجنادرية 33 " بصفتها الدولة الضيف لهذه الدورة.حضر الاستقبال سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة اغوس مفتوح ابي جبريل .// انتهى //21:55ت م0276