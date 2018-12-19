الرياض 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م واسأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد أن هناك عناوين رئيسية لملتقى الميزانية الذي بدأت جلساته اليوم، الأول: أن هذه الميزانية تعد أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة، وقال بإذن الله كما وجهت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، سيلمس المواطن تأثير هذه الميزانية، وكذلك المقيم والمستثمر المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أن كل ما له علاقة بالمؤشرات وله علاقة بهذه الأرقام سوف تنعكس على حياة المواطن.وأضاف معاليه في ختام أعمال جلسات الملتقى الذي نظمته وزارة المالية، بعنوان "توجهات الميزانية العامة للدولة"، أن العنوان الثاني للملتقى، هو أن رؤية المملكة 2030 تسير كما هو مخطط لها، مشيراً إلى أن ما أطلقه سمو ولي العهد، وباركه خادم الحرمين الشريفين من هذه الرؤية نراه اليوم على أرض الواقع، والكل يلمس ثمار الرؤية ليس تنظيراً وإنما واقعاً من خلال أرقام ومؤشرات شاهدناها، نمو كبير في الناتج المحلي بعد أن كان سالب 2.3، الناتج المحلي غير النفطي أيضاً يتضاعف، زيادة الإنفاق الرأسمالي بـ 20 %، وجميع المؤشرات تتحدث عن رؤية الجميع سيعيش ثمارها بحول الله تعالى.وبين معالي الدكتور العواد أن ما لفت الانتباه في ميزانية 2019 موضوع الشفافية والإفصاح، وهذا أحد العناوين المهمة التي شاهدناها اليوم.وأضاف معاليه يقول: الإنسان أو المواطن العادي عندما كان يتحدث عن الميزانية يشاهد رقمين (المصروفات والإيرادات)، وعندما يبحث عن أرقام أخرى يحصل على (حجم الفائض والعجز) ـ إن كان هناك فائض أو عجز ـ، وهذا العام شاهدنا حقيقة عمل مهني من وزارة المالية يشكرون عليه، أرقام كبيرة جداً، ومؤشرات وشفافية ووضوح، لديها مصداقية وتقارير ربعية للميزانية، أيضاً وصلت للمواطن العادي بأنه يحصل على تقرير يوضح الميزانية وكيف يتعامل مع أرقامها.وأكد معالي وزير الإعلام أن ميزانية الخير، هي في النهاية للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن المواطن اليوم هو قلب هذا الاجتماع والملتقى، لذلك أصحاب المعالي خلال جلسات الملتقى تحدثوا كثيراً عن ماذا سوف يقدمون وما هي الخدمات التي يجب أن تصل للمواطن وما هي الإجراءات التي يعملون على تيسيرها، وهذا هو توجيه القيادة الكريمة بأن المواطن أولاً وأخيراً.// انتهى //22:09ت م0277