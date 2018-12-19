عمّان 12 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور فؤاد حسين، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان ، سبل تعزيز التعاون الثنائي والمشاريع المشتركة بين البلدين، والحرص على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة ، خاصة في مجال الطاقة لاسيما مد أنبوب النفط بين البلدين، وتصدير الكهرباء للعراق ، وإقامة المنطقة الصناعية المشتركة ، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يسهم في تحقيق التكامل بين الاردن والعراق.//انتهى//22:15ت م0279