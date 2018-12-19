حائل 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، في قصر أجا ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اليوم , توقيع اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة ، لتوطين عدد 424 وظيفة صحية بالقطاع الخاص ، وكذلك اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية لتمكين أبناء الأسر الضمانية من سوق العمل .ونوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للبرامج والمشروعات الهادفة لتمكين شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم لسوق العمل ، مشيداً سموه بالتعاون القائم بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية و" هدف " ، حاثا سموه على مضاعفة الجهود والعمل على مزيد من إيجاد فرص العمل لأبناء وفتيات المنطقة ، معربا عن شكره للجميع وتمنياته لهم بالتوفيق .حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين بالمنطقة .// انتهى //22:31ت م0281