عام / أمير منطقة حائل يرعى اتفاقية لتوطين عدد 424 وظيفة صحية وتمكين أبناء الأسر الضمانية
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
حائل 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، في قصر أجا ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، اليوم , توقيع اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة ، لتوطين عدد 424 وظيفة صحية بالقطاع الخاص ، وكذلك اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية لتمكين أبناء الأسر الضمانية من سوق العمل .
ونوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للبرامج والمشروعات الهادفة لتمكين شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم لسوق العمل ، مشيداً سموه بالتعاون القائم بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية و" هدف " ، حاثا سموه على مضاعفة الجهود والعمل على مزيد من إيجاد فرص العمل لأبناء وفتيات المنطقة ، معربا عن شكره للجميع وتمنياته لهم بالتوفيق .
حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين بالمنطقة .
// انتهى //
22:31ت م
0281