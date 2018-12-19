الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة ، اليوم في الرياض ، مع عدد من الأدباء والمثقفين من جميع مدن المملكة.واستمع سموه خلال اللقاء لأهم القضايا في المجال الثقافي والتحديات التي تواجه المثقفين بالمملكة.كما طالب سموه ، المثقفين والأدباء التعاون في طرح الآراء والمقترحات التي تضيف إلى الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الثقافة وتمكنها من رسم استراتيجية متكاملة للثقافة في المملكة كجزء أساسي من التنمية ومن رؤية المملكة 2030 .//انتهى // ‏22:45ت م0283