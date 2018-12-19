الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة إلى دبي للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة (كأس زايد) لكرة الطاولة التي تستمر خمسة أيام .ويترأس الوفد رئيس الاتحاد عبدالعزيز السعيد ، وضمت البعثة اللاعبين عبدالعزيز العباد و نايف الجدعي و عبدالعزيز بوشليبي و علي الخضراوي ويشرف على المنتخب فنياً يوسف ربيع والإداري متعب الجوهر ، كما يشارك بالبطولة 6 منتخبات عربية وهي السعودية و مصر والأردن والسودان وفلسطين والإمارات ،وبعدد 23 لاعباً وستجرى يوم الخميس قرعة البطولة .// انتهى //22:47ت م0285