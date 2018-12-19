رياضي / 3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
الأربعاء 1440/4/12 هـ الموافق 2018/12/19 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الشعلة مع الأنصار، والجبلين مع العروبة، ونجران مع أبها، والنجوم مع الجيل، وجدة مع الوشم .
وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج، حقق الأنصار فوزًا برباعية دون رد على الشعلة ، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 28 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الشعلة عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.
وحقق الجبلين فوزًا على العروبة 2-1 ، ليرتفع رصيد الجبلين لـ 23 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد العروبة عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر .
وحسم التعادل السلبي مباراة نجران وأبها، ليرتفع رصيد نجران لـ 22 نقطة في المركز العاشر، فيما عزز أبها صدارته للترتيب بوصوله للنقطة 34.
وتخطى النجوم ضيفه الجيل بنتيجة 4-1 ، ورفع النجوم رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الجيل عند 24 نقطة في المركز السابع ، فيما حسم التعادل السلبي مباراة جدة مع الوشم ، ليكون رصيد جدة 28 نقطة في المركز الثاني، ورصيد الوشم لـ 23 نقطة في المركز الثامن.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة 5 مباريات جمعت القيصومة مع العدالة، وضمك مع الطائي، والخليج مع العين، وهجر مع الكوكب، والنهضة والمجزل.
وحقق العدالة فوزًا على القيصومة 2-1، ليرفع رصيده لـ 27 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد القيصومة عند 13 نقطة في المركز العشرين ، وتعادل ضمك أمام الطائي 1-1، ليرفع ضمك رصيده لـ 28 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الطائي لـ 21 نقطة في المركز الثالث عشر ، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الخليج مع العين، ليرفع الخليج رصيده لـ 22نقطة في المركز الحادي عشر، فيما وصل العين للنقطة 20 في المركز الخامس عشر.
وتعادل فريق النهضة مع المجزل بدون أهداف ، ليصل النهضة للنقطة 17 في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد المجزل لـ 21 نقطة في المركز الرابع عشر ، فيما حقق الكوكب فوزًا على مضيفه هجر 1-0، ليرفع رصيده لـ 20 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد هجر عند 24 نقطة في المركز السادس .
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