الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت الشعلة مع الأنصار، والجبلين مع العروبة، ونجران مع أبها، والنجوم مع الجيل، وجدة مع الوشم .وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج، حقق الأنصار فوزًا برباعية دون رد على الشعلة ، ليرتفع رصيد الأنصار إلى 28 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الشعلة عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.وحقق الجبلين فوزًا على العروبة 2-1 ، ليرتفع رصيد الجبلين لـ 23 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد العروبة عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر .وحسم التعادل السلبي مباراة نجران وأبها، ليرتفع رصيد نجران لـ 22 نقطة في المركز العاشر، فيما عزز أبها صدارته للترتيب بوصوله للنقطة 34.وتخطى النجوم ضيفه الجيل بنتيجة 4-1 ، ورفع النجوم رصيده لـ 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الجيل عند 24 نقطة في المركز السابع ، فيما حسم التعادل السلبي مباراة جدة مع الوشم ، ليكون رصيد جدة 28 نقطة في المركز الثاني، ورصيد الوشم لـ 23 نقطة في المركز الثامن.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الثلاثاء بإقامة 5 مباريات جمعت القيصومة مع العدالة، وضمك مع الطائي، والخليج مع العين، وهجر مع الكوكب، والنهضة والمجزل.وحقق العدالة فوزًا على القيصومة 2-1، ليرفع رصيده لـ 27 نقطة في المركز الخامس فيما توقف رصيد القيصومة عند 13 نقطة في المركز العشرين ، وتعادل ضمك أمام الطائي 1-1، ليرفع ضمك رصيده لـ 28 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الطائي لـ 21 نقطة في المركز الثالث عشر ، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الخليج مع العين، ليرفع الخليج رصيده لـ 22نقطة في المركز الحادي عشر، فيما وصل العين للنقطة 20 في المركز الخامس عشر.وتعادل فريق النهضة مع المجزل بدون أهداف ، ليصل النهضة للنقطة 17 في المركز التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد المجزل لـ 21 نقطة في المركز الرابع عشر ، فيما حقق الكوكب فوزًا على مضيفه هجر 1-0، ليرفع رصيده لـ 20 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد هجر عند 24 نقطة في المركز السادس .// انتهى //22:50ت م0286