الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، الأهلي، والاتحاد، والنصر، والهلال، للوصول إلى صيغة نهائية حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة في المسابقات المحلية.وجرى خلال الاجتماع في مقر الاتحاد السعودي في الرياض برئاسة عادل البطي، استعراض جدول مباريات الأندية الأربعة في دوري أبطال آسيا والمسابقات المحلية ، بالإضافة إلى مشاركتي الهلال والأهلي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.وأبلغت اللجنة ممثلي الأندية أنهم في انتظار تلقي خطاب الاتحاد العربي لكرة القدم لتحديد مواعيد مباريات الأهلي والهلال في كأس زايد للأندية الأبطال لإصدار الصيغة النهائية لجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لارتباط عدد من المباريات مع الفرق الأخرى .// انتهى //22:51ت م0287