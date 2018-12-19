دبي 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي عقب فوزه على كاشيما أنتلرز الياباني 3 - 1 ، اليوم ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم ، ليواجه بذلك فريق العين الإماراتي .ولم يسبق لريال مدريد أن خسر أيا من المباريات النهائية التي بلغها في المونديال، وتوج باللقب أعوام 2014 و2016 و2017، وهو سيكون على موعد مع محاولة جديدة لنيل اللقب عندما يلاقي المضيف الإماراتي السبت، والذي تأهل على حساب نادي ريفر بلايت الأرجنتيني بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.وسجل أهداف الريال لاعبه بيل في الدقائق 44 و53 و55، بينما أتى هدف تقليص الفارق للفريق الياباني المتوج هذا العام بلقبه الأول في دوري أبطال آسيا، عبر شوما دوي في الدقيقة 78.// انتهى //22:53ت م0288