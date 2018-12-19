الخرطوم 12 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساحتفت الملحقية الثقافية في السودان اليوم بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار "اللغة العربية والشباب" بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر ولفيف من المختصين والمهتمين باللغة العربية.وأكد الملحق الثقافي في السودان الدكتور بندر بن محمد الحركان في كلمة بهذه المناسبة اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالحفاظ على اللغة العربية والعمل على نشرها.وتخلل الاحتفال ندوة ثقافية ومعرض مصاحب ضم أجنحة متعددة منها جناح كتب العرض تضمن إصدارات مركز عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وبعض الكتب الأخرى المعنية باللغة ،كما شمل المعرض جانب عن الخط العربي بعنوان جمل اسمك بالخط العربي .وتميز الاحتفال في هذا العام بتكريم بعض الجهات التي أسهمت في نشر اللغة العربية بالسودان و منها معهد الخرطوم الدولي للغة العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومعهد الترجمة الإسلامي التابع للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ومعهد البروفيسور عبدالله الطيب للغة العربية بجامعة الخرطوم.وتم تقديم ثلاث أوراق علمية في الندوة الثقافية حيث قدم كل من البروفيسور محمد بن عبدالرحمن الربيع، ورقة بعنوان " من يوم اللغة إلى شهر اللغة :توسيع مظلة الاهتمام " وقدم الدكتور " الصديق عمر الصديق، ورقة بعنوان " الشعر وسيلة للتمكن من الفصحى " كما قدم الدكتور " أسامة علي أبوعلامة ورقة بعنوان "اللغة العربية والشباب ".// انتهى //23:35ت م0290