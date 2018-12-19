الأمم المتحدة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واساعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم ، الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي سيعرف أيضاً باتفاق مراكش العالمي للهجرة، بأغلبية 152 عضواً، ومعارضة خمسة أعضاء، وامتناع 12 عن التصويت.وفور اكتمال التصويت، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باعتماد الجمعية العامة الاتفاق العالمي للهجرة، مؤكدًا طبيعته غير الملزمة قانونًا، وترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان العالمية.وقال الأمين العام إن الاتفاق يعبد الطريق "نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ولصالح المهاجرين أنفسهم".// انتهى //23:43ت م0291