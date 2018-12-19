واشنطن12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة اليوم بزيادة ربع نقطة .وقال بيان للمجلس إنه يتوقع وتيرة أقل لرفع الفائدة في العام المقبل و إن تشديد السياسة النقدية قد يتغير في مواجهة تقلبات السوق المالية وتباطؤ النمو العالمي.وأضاف البيان أن المخاطر على الاقتصاد كانت متوازنة تقريبًا، وسيستمر المجلس في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية.وأوضح أن رفع سعر الفائدة هو الرابع للعام 2018 ، ليزيد النطاق المستهدف لمعدل الإقراض القياسي للبنك الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 2.25 % إلى 2.50 % .// انتهى //23:56ت م0292