رياضي / لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الشباب
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم رئيس نادي الشباب خالد البلطان (20.000) ريال لإساءته إلى جمهور النادي الأهلي .
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه بعد الرجوع للقاء التلفزيوني ثبت قيام البلطان بالإساءة لجماهير النادي الأهلي ، بعد لقاء الشباب و الأهلي يوم 15 / 12 / 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة عشرة ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .
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