الرياض 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسغرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم رئيس نادي الشباب خالد البلطان (20.000) ريال لإساءته إلى جمهور النادي الأهلي .وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه بعد الرجوع للقاء التلفزيوني ثبت قيام البلطان بالإساءة لجماهير النادي الأهلي ، بعد لقاء الشباب و الأهلي يوم 15 / 12 / 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة الثالثة عشرة ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .// انتهى //00:14ت م0293