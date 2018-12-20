موسكو 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسالتقى النائب الأول لوزير الدفاع المدني والطورائ الروسي ألكسندر تشوبريبان يوم أمس معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، الذي يزور روسيا حالياً للمشاركة في فعاليات يوم رجل الإطفاء في روسيا الاتحادية .وأفادت وزارة الدفاع المدني والطورائ في بيان لها أن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة بمكافحة الكوارث والأزمات والحد من مخاطرها .وأكد الوزير الروسي على تعزيز وتطوير التعاون في العمليات الإنسانية بين البلدين, منوهًا عن دور المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية وعضوية المملكة ونشاطها في المنظمة الدولية للدفاع المدني .وأشار معالي الفريق العمرو إلى أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً لتزويد وحدات الدفاع المدني بالمعدات التقنية ،وتم تحديد مجالات واعدة للتعاون بين البلدين وهي التدريب ورفع مستوى المتخصصين ،بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ وتبادل الخبرات في هذا المجال.واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تعاون وتوقيعها في المستقبل القريب, حيث أكد الفريق العمرو أن هذه المذكرة سوف تشكل إسهامًا كبيرًا في الديناميكية الإيجابية لتنمية العلاقات بين البلدين .م ر // انتهى //00:51ت م0294