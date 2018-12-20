الأمم المتحدة 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن العجز الكبير في تمويل عملياته في فلسطين سيؤثر على نحو 193 ألفا من أفقر الناس في غزة والضفة الغربية ابتداءً من يناير 2019.وأعلن البرنامج أنه يعطي الأولوية للعمليات التي يقوم بها استنادًا إلى الأموال المتاحة، وهو ما سيحرم نحو 27 ألف شخص في الضفة الغربية من تلقي أي مساعدة إضافية بينما يُمنح الباقون 80% فقط من استحقاقاتهم الشهرية.وأعرب البرنامج عن قلقه من أن هذه التخفيضات قد يكون لها تأثير مدمر على الأمن الغذائي وسبل العيش ورفاه الشعب الفلسطيني.وأوضح مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأرض الفلسطينية المحتلة ستيفن كارني، أن البرنامج حصل على تعهدات بمبلغ 20 مليون دولار من مجموع 57 مليون يحتاجها في عام 2019 للحفاظ على المستوى الحالي من الدعم المقدم إلى 360 ألف شخص، مشيرًا إلى أنه في غياب المساهمات الإضافية، سيتعين إجراء مزيد من التخفيضات في المساعدات.وحذّر البرنامج من أن انعدام الأمن الغذائي في ازدياد، وهو ما يؤثر على ثلث سكان فلسطين، مبينًا أن الوضع أصبح أكثر سوءًا في غزة حيث يعاني ما يقرب من 70% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للنتائج الأولية لمسح وطني حديث عن الأمن الغذائي.// انتهى //01:00ت م0295